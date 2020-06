Der Lenker aus dem Bezirk Tulln soll frontal in Richtung des Uniformierten gefahren sein. Davor hatte der 41-Jährige die Geschwindigkeit vorübergehend kurz verringert, das Tempo jedoch rasch wieder erhöht. Der Beamte rettete sich durch einen Sprung in den Straßengraben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag in einer Aussendung.

Im Rahmen einer örtlichen Fahndung wurde das Auto des Beschuldigten auf einem Parkplatz an der L121 entdeckt. Der Lenker selbst wurde in einem nahen Waldstück festgenommen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Den Raser erwarten außerdem Anzeigen wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft.