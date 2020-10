Der Zugbegleiter hatte am Vormittag des 15. August via Videoüberwachung Lärm an Bord wahrgenommen, der von einer Gruppe Jugendlicher verursacht worden war. Der 16-Jährige rauchte zudem. Nach einer Lautsprecherdurchsage flüchtete der Verdächtige in Richtung Zugende und ging auf die Toilette.

In weiterer Folge wurde der Zugbegleiter attackiert. Der Oberösterreicher schlug ihn nach Polizeiangaben ins Gesicht und gegen den Hals. Der Verdächtige ergriff in St. Valentin (Bezirk Amstetten) die Flucht, das Opfer musste ärztlich behandelt werden.