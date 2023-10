Pink Ribbon und Weltmädchentag: Pinker Klangturm

Pink Ribbon – die bekannte rosa Schleife – ist das Symbol für die Solidarität mit Brustkrebspatientinnen und soll an die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs erinnern – die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. Und am 11. Oktober ist der Internationale Welt-Mädchentag, der seit 2012 von den Vereinten Nationen begangen wird. An diesem Tag werden weltweit viele Gebäude, Monumente und Wahrzeichen in einem kräftigen Pink beleuchtet, um auf die Rechte und Belange der Mädchen aufmerksam zu machen. Beide Initiativen werden nun vom Land Niederösterreich nicht nur tatkräftig unterstützt, sondern auch symbolisch: Der Klangturm im NÖ Landhaus wird in der Farbe Pink angestrahlt und macht so weithin sichtbar auf diese Anliegen aufmerksam.

Foto: NLK Filzwieser

Foto: NLK Filzwieser

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Vorsorge und eine frühzeitige Diagnose können Leben retten, und darauf wollen wir auch seitens des Landes Niederösterreich aufmerksam machen. Gleichzeitig unterstützen wir damit auch den Weltmädchentag, um zu zeigen, dass Mädchen stark und selbstbewusst sein dürfen, und dass es weltweit noch viele Mädchen gibt, die unter Diskriminierung und sozialen Hindernissen leiden.“ Gerade die Farbe Pink sei hier ein gutes Mittel, ist Mikl-Leitner überzeugt: „Diese Farbe hat nicht nur starke Signalkraft, sondern steht auch für Mut und Zuversicht.“

Das Land Niederösterreich setzt seit vielen Jahren einen Brustgesundheitsschwerpunkt. Aktuell gibt es fünf zertifizierte Brustgesundheitszentren (BGZ), das den Patientinnen und Patienten im Falle einer Erkrankung oder zur Abklärung eines Verdachts zur Verfügung steht, und zwar in Wiener Neustadt, Sankt Pölten, Mistelbach, Horn und Baden-Mödling. Wie vor kurzem bekannt gegeben wurde, soll ab 2024 auch im Landesklinikum Amstetten ein zertifiziertes Brustgesundheitszentrum mit der gesamten interdisziplinären Expertise gebündelt für das Mostviertel etabliert werden.