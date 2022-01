Prozess um Schüsse startet am Montag: Auch Opfer angeklagt

Weil er einen 30-Jährigen im August des Vorjahres in St. Pölten angeschossen haben soll, muss sich am Montag ein Mann am Landesgericht St. Pölten verantworten. Dem Mann werden absichtlich schwere Körperverletzung, Vergehen der körperlichen Sicherheit und unbefugter Besitz einer Schusswaffe vorgeworfen. Das Opfer und eine Frau sind wegen früherer Vorfälle ebenfalls angeklagt, bestätigte Gerichtssprecherin Birgit Eisenmagen am Freitag auf Anfrage einen "Krone"-Bericht.