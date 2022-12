Tischlereikartell-Prozess: Zwei weitere Verurteilungen

Werbung

Die Schuldsprüche sind Gerichtsangaben zufolge nicht rechtskräftig. Fortgesetzt wird die Verhandlung am 1. Februar 2023. Drehen wird sich der Prozess dann um einen Beschuldigten sowie zwei Verbände.

Die Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) warf 28 Personen und elf Firmen wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei 107 Vergabeverfahren von 2013 bis 2019 vor. Am ersten Prozesstag am Montag hatten 20 Angeklagte und sieben Betriebe Diversion erhalten, eine Angeklagte wurde freigesprochen. Eine Geldstrafe von 7.700 Euro gab es am Dienstag für einen Beschuldigten, ein Unternehmen erhielt zudem eine mit einer Geldbuße von 61.650 Euro verbundene Diversion. Drei Beschuldigten, die sich für den Prozesstag am Montag entschuldigt hatten, soll laut Richterin ebenfalls Diversion angeboten werden.

Jahrelange Preis- und Marktaufteilungsabsprachen zwischen Tischlereien waren der Kern der Anklage. Die Unternehmer sollen sich darauf geeinigt haben, wer in Ausschreibungsverfahren den Zuschlag erhalten sollte. Entsprechende Deckangebote sollen von den Betrieben gelegt worden sein. Statt einen fairen Wettbewerb zu ermöglichen, wurden Angebote abgegeben, die durch Absprachen zustande gekommen sind, so der Vorwurf.