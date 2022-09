Frequency-Security verletzte am freien Tag drei Besucher: Prozess

Werbung

Dem 19-jährigen Security stieg an seinem dienstfreien Tag der Alkohol zu Kopf. Er soll zwei Festivalgästen des FM4-Frequency und einen anderen Mitarbeiter geschlagen haben. Vor Gericht gab er zu, Probleme mit Alkohol zu haben, betrunken würde er aggressiv werden. So soll es auch zu den Attacken am zweiten Festivaltag gekommen sein.

Seinem ersten Opfer, einem 27-Jährigen, schlug er nach einer Diskussion um die Schlange an der Bar ins Gesicht. Das zweite Opfer, aus Tirol, soll der Angeklagte aufgefordert haben, sein Eintrittsband zu zeigen, nur um ihn dann ins Gesicht zu schlagen. Bei dem Vorfall wurde auch die Freundin des Opfers verletzt. Das dritte Opfer war ein weiterer Security, den der 19-Jährige attackierte, während die Polizei schon nach ihm suchte.

Der Angeklagte befindet sich bereits in Haft aufgrund einer früheren Verurteilung. Richter Grünberger verurteilte ihn zu weiteren 14 Monaten. Nicht rechtskräftig.