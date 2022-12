Ein Jahr DSN: Extremismus im Vormarsch

Werbung

Nach der Razzia im damaligen BVT im Jahr 2018 und dem Terroranschlag in Wien im November 2020 hatte der Staatsschutz viel Vertrauen verloren. Also erteilte damalige Innenminister Karl Nehammer den Auftrag, die Behörde zu reformieren, der parlamentarische Beschluss dazu folgte im Juli 2021 - aus BVT wurde DSN. Was seither passiert ist, wurde heute präsentiert.

Im Dezember 2021 waren die großen Themen des Staatsschutzes Maßnahmengegner und generell Extremismus. Letzteres ist auch heute hochaktuell. In einem Pressegespräch mit Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, nennt Haijawi-Pirchner islamistische und rechtsradikale Extremisten als Sicherheitsbedrohung. Es gebe in Österreich "eine hohe zweistellige Anzahl an Personen" die bereit wären, extremistische Taten zu begehen. Diese Personen hat der Staatsschutz im Auge.

"Große Szene" an Staatsfeinden

Auch gebe es eine "große Szene" an staatsfeindlichen Verbindungen (wie z.B. die Reichsbürger), also Gruppen, die den Staat delegitimieren wollen. Parallel zum Pressegespräch wurde bekannt, dass in Deutschland bei einer bundesweiten Razzia 25 Personen aus dem Reichsbürgermilieu festgenommen worden sind - mit Verbindungen nach Österreich, wo es eine Festnahme gegeben hat.

Großreform der Behörde

Kurz umreißt der DSN-Leiter, was an Reformen in seiner Behörde im vergangenen Jahr passiert ist.

Wer beim DSN arbeiten will, muss eine erweiterte Vertrauenswürdigkeitsprüfung über sich ergehen lassen. Dabei müssen Bewerber sehr persönliche Details preisgeben. Im Anschluss daran wurde ein 3-stufiges Rekrutierungsverfahren eingeführt, dem eine sechsmonatige Grundausbildung folgt.

In der Behörde wurden die Bereiche Staatsschutz und Nachrichtendienst getrennt, als Klammer dient das Informations- und Lagezentrum.

Rund 1.300 Ermittlungen wurden seit 2021 geführt.

Und die Behörde hat sich in Richtung Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung geöffnet, es gibt beispielsweise Kooperationen mit der Wirtschaftskammer und der Donauuni Krems.

Der Personalstand wurde um 50 Prozent erhöht, zu den absoluten Mitarbeiterzahlen schweigt man, die zu nennen, sei im Staatsschutz "international unüblich".

Auch Landesämter werden reformiert

Im Gefolge der Reform der Bundesbehörde werden auch die Landesämter für Verfassungsschutz reformiert. Dieser Prozess sei "weit fortgeschritten", sagt Haijawi-Pirchner, Ergebnisse würden bald präsentiert werden.

Herausforderung: Straftäter an der Schwelle zur Freiheit

Eine aktuell große Herausforderung für den Staatsschutz sind verurteilte Straftäter, die an der Schwelle zur Entlassung stehen. Für sie gibt es so genannte Fallkonferenzen (wie es sie z.B. auch für Gewalttäter gibt), in denen gemeinsam mit der Justiz beraten wird, ob von dieser Seite noch Gefahr drohen könnte. 28 einschlägige Fallkonferenzen gab es seit Jahresbeginn.

Spionage und kritische Infrastruktur

Auch der Schutz von Wirtschaft und Infrastruktur sind aktuelle Aufgaben der Staatsschützer. Wirtschaftsspionage stehe durch den Ukraine-Konflikt wieder stark im Vordergrund, hier stünden besonders kleinere und mittlere Unternehmen im Focus, die vom Staatsschutz präventiv beraten werden.

Was die kritische Infrastruktur betreffe, sei man natürlich seit den Sprengungen der Nord-Stream-Pipelines im September extrem wachsam, besonders hinsichtlich der Energie-Infrastruktur.