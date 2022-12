DSN zieht Jahresbilanz: Extremisten am Vormarsch

Werbung

In der ersten Jahresbilanz der reformierten Staatsschutz-Behörde nannten Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, und DSN-Leiter Omar Haijawi-Pirchner islamistische und rechtsradikale Extremisten als Sicherheitsbedrohung. Es gebe in Österreich „eine hohe zweistellige Anzahl an Personen“, die bereit wären, extremistische Taten zu begehen. Sie hat der Staatsschutz im Auge. In Niederösterreich wurden erst Ende November zehn Personen nach einer Demonstration vor dem Flüchtlingslager Traiskirchen festgenommen. Sie werden dem rechtsextremen Lager zugerechnet.

Auch gebe es eine „große Szene“ an staatsfeindlichen Verbindungen, also Gruppen, die den Staat delegitimieren wollen. Fast zeitgleich mit der präsentierten DSN-Bilanz wurde bekannt, dass in Deutschland bei einer bundesweiten Razzia 25 Personen aus dem Reichsbürgermilieu festgenommen worden sind – mit Verbindungen nach Österreich, wo es eine Festnahme gegeben hat.

Roland Scherscher, Leiter des Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung (LVT), sagt, dass in NÖ die Zahlen sowohl bei rechtsextremen Umtrieben als auch bei staatsfeindlichen Verbindungen „steigend beziehungsweise konstant hoch“ sind. Die rechtsextreme Szene habe in NÖ im Zuge der Coronapandemie starken Zulauf erhalten.

Was die staatsfeindlichen Verbindungen betrifft, gab es hierzulande erstmals im Jahr 2014 im Bezirk Waidhofen einen Vorfall mit dem OPPT („One Peoples Public Trust“, Anm.), dessen Mitglieder einer als Sachwalterin bestellten Anwältin einen Prozess machen wollten. 2017 fielen dazu Gerichtsurteile. Danach, sagt Scherscher, sei es etwas ruhiger um die Szene geworden. Derzeit aber steigen die Vorkommnisse wieder. „Es gibt wieder einschlägige Schreiben an Behörden, aber die meisten sind unter der Strafbarkeitsgrenze.“