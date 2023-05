Ein T-Shirt, ein Frauenlauf und eine Stammzellspende

Gemeinsam mit zwei Freundinnen nahm Daniela 2018 am NÖ Frauenlauf in St. Pölten teil, als sie einige Meter vor sich eine Frau bemerkte: „Es war das T-Shirt, das meine Aufmerksamkeit erregte, denn auf dem Rücken stand in bunter Schrift „Ich lebe dank Stammzellspende“. Nach dem Lauf erfuhren wir, dass man sich direkt vor Ort über die Stammzellspende informieren und sogar gleich registrieren konnte. Das haben wir gemacht und heute bin ich hier und spende meine Stammzellen, um einer erkrankten Person zu helfen.“

NÖ Frauenlauf-Initiator Christian Kohl besuchte Daniela bei ihrer Spende, um sich persönlich für ihr Engagement zu bedanken. Foto: Österreichisches Rotes Kreuz, Kellner Holly Thomas (

„Manchmal dauert es Jahre, bis der/die passende Spenderin bzw. Spender für einen erkrankten Menschen gefunden wird. Das ist wie ein Lottogewinn, denn nur zehn Prozent aller Registrierten werden als potentielle Spenderinnen bzw. Spender kontaktiert. Umso mehr freuen wir uns, dass Daniela heute hier bei uns ist“, erklärt Transfusionsmedizinerin Ursula Kreil, Leiterin der Abnahme in der Blutspendezentrale.

Eine Betroffene bedankt sich persönlich für die Spende

Während der Spende gab es ein emotionales Wiedersehen: Paulina, jene Frau die 2018 besagtes T-Shirt beim NÖ Frauenlauf trug, kam persönlich vorbei, um Daniela kennen zu lernen. „Als ich gehört habe, dass sich eine Frau wegen mir registrieren ließ und jetzt auch spendet, war ich sehr berührt. Ich selbst habe 2014 die Diagnose Krebs erhalten und hatte ein Jahr später eine Stammzelltransplantation. Meine Blutwerte haben sich innerhalb kurzer Zeit wesentlich verbessert, das war ein großer Erfolg für mich und meine Familie. Das Treffen mit Daniela heute war sehr emotional für uns beide.“

Frauenlauf-Organisator: „Es berührt mich sehr“

Ursula und Christian Kohl, Initiatoren und Organisatoren des NÖ Frauenlaufs sowie des virtuellen Laufs „Laufen gegen Krebs“ ließen es sich nicht nehmen, die beiden Frauen persönlich kennenzulernen. Christian Kohl: „Der NÖ Frauenlauf vereint sportliches und soziales Engagement und mit jedem Kilometer wird Geld für den Kampf gegen Krebs erlaufen. Im Jahr 2018 konnten wir dank der Blutspendezentrale zum ersten Mal direkt beim Lauf die Möglichkeit anbieten, sich für die Stammzellspende zu registrieren. Es berührt mich sehr, dass unsere Arbeit zu Momenten wie diesem hier führt.“

23.000 Meschen haben 100.000 Euro gespendet

„Laufen gegen Krebs“- Veranstalter Christian Kohl überreicht Scheck in Höhe von 50.000 Euro an Rotes Kreuz. Auf dem Bild: Bundesrettungskommandant Gerry Foitik, Laufen gegen Krebs–Veranstalter Ursula Kohl und Christian Kohl (v.l.n.r.) Foto: Österreichisches Rotes Kreuz; Kellner Holly Thomas (

Die Stammzellspende von Daniela nimmt sich Familie Kohl zum Anlass, um einen Spendenscheck in der Höhe von 50.000 Euro an die Stammzellspende des Österreichischen Roten Kreuzes zu überreichen. „Im April haben 23.000 Menschen am Charity Run „Laufen gegen Krebs“ teilgenommen und haben damit einen neuen Spendenrekord aufgestellt. Unglaubliche 100.000 Euro kamen zusammen, wobei eine Hälfte an die NÖ Krebshilfe und die andere Hälfte an das Rote Kreuz geht“, so Kohl.

Bundesrettungskommandant Gerry Foitik nahm den Scheck entgegen: „Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Familie Kohl für ihr außerordentliches Engagement in der Krebshilfe. Abgesehen von der finanziellen Unterstützung schaffen sie mit ihren Laufveranstaltungen auch Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema. Vielen Dank auch an die sportliche Hilfe alle Läuferinnen und Läufer!“

Daniela und Paulina haben abschließend noch eine gemeinsame Botschaft: „Der Aufwand, sich als Spenderin oder Spender registrieren zu lassen, ist wirklich gering und bewirkt Großes. Das Registrierungsset kommt per Post direkt nach Hause und in fünf Minuten ist alles erledigt. Also gleich registrieren und Leben retten!“

Stammzellen-Spenden retten Leben

Vielen Patient:innen, die an bösartigen Bluterkrankungen leiden, kann heute eine Stammzellspende helfen. Dabei werden die blutbildenden Stammzellen einer gesunden Spender:in auf die erkrankte Person übertragen. „Die Chance, eine passende Spenderin bzw. einen passenden Spender zu finden liegt bei 1:500.000. Für jede/n 10. Betroffene:n wird aktuell keine passende Spenderin bzw. kein passender Spender gefunden. Mit jeder Registrierung steigt also die Überlebenschance für Erkrankte“, so Ursula Kreil.



Laufen gegen Krebs–Veranstalter Ursula Kohl und Christian Kohl, Spenderin Daniela, Paulina, die das T-Shirt beim Frauenlauf getragen hat, und Medizinerin Ursula Kreil. Foto: Österreichisches Rotes Kreuz, Kellner Holly Thomas(

Jede Registrierung ist eine Chance mehr

Die Registrierung zur Stammzellspende dauert nur wenige Minuten und kann bequem von zu Hause aus erledigt werden. Registrieren können sich Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Dazu einfach auf www.roteskreuz.at/stammzellen anmelden, einen Wangenabstrich durchführen und Gesundheitsfragen beantworten. Kommt es zu einem Match mit Patient:innen, wird man vom Roten Kreuz kontaktiert. Die eigentliche Spende erfolgt meist über das Blut und ist gut verträglich. Dabei nimmt der/die Spender:in wie bei der Blutabnahme auf einer bequemen Liege Platz. Die Spende dauert etwa 4 bis 5 Stunden – für Verpflegung wird gesorgt.