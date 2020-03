Am Samstag (Stand 18 Uhr) wurden 1.274 bestätigte Fälle gezählt, was einen Anstieg um knapp 100 Infizierte binnen 24 Stunden entsprach. Nach Angaben des Sanitätsstabes sind 43 Betroffene wieder genesen. Über 7.000 Testungen wurden in Niederösterreich bereits durchgeführt.