Insgesamt sind im Bundesland bisher 744 Menschen mit oder an Covid-19 gestorben, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). 13.245 Kontaktpersonen befanden sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Das waren 287 weniger als am Freitag.