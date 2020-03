Die 609 bestätigten positiven Fälle in Niederösterreich verteilen sich auf die Bezirke Amstetten (92), Baden (28), Bruck an der Leitha (18), Gänserndorf (19), Gmünd (2), Hollabrunn (2), Korneuburg (67), Krems-Stadt (4), Krems (29), Lilienfeld (10), Melk (27), Mistelbach (37), Mödling (59), Neunkirchen (54), St. Pölten (49), St. Pölten-Stadt (17), Scheibbs (11), Tulln (58), Waidhofen an der Thaya (3), Waidhofen an der Ybbs-Stadt (3), Wiener Neustadt (5), Wiener Neustadt-Stadt (13) und Zwettl (2).

Laufend aktualisierte Informationen dazu beim Corona-Informationsportal des Gesundheitsministeriums unter https://info.gesundheitsministerium.at/. Die dortigen Daten werden von den Bezirksverwaltungsbehörden zur Verfügung gestellt.

Bei Auftreten von Symptomen ist die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, hält der Landessanitätsstab einmal mehr fest. Für allgemeine Anfragen zum Thema Coronavirus steht die Hotline der AGES (0800 555 621) zur Verfügung. Umfassende Informationen sind auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noe.gv.at/Coronavirus zu finden.