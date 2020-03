Nach Bundesländern wurden bis Dienstagfrüh die meisten Ansteckungen weiterhin in Tirol registriert (275), gefolgt von Oberösterreich (231). Niederösterreich hält nach diesen Angaben bei 165 Fällen, Wien bei 130, die Steiermark verzeichnet 145 bestätigte Erkrankungen, Vorarlberg 91, Salzburg 66, Kärnten 18 und das Burgenland elf.

Acht vormalige Patientinnen und Patienten sind wieder gesund - zwei in Tirol, fünf in Wien und eine Person in Niederösterreich. Weltweit wurden bisher insgesamt 182.406 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 81.050 davon meldete China, so das Gesundheitsministerium. Global haben sich demnach bereits 79.433 Menschen von Covid-19 wieder erholt.