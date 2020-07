Aktuell 215 Corona-Erkrankte in Niederösterreich .

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich ist am Freitag neuerlich um 16 auf nunmehr 3.250 gestiegen. Bei den Genesenen gab es nach Angaben des Sanitätsstabs ein Plus von sechs auf 2.930. Aktuell an Covid-19 erkrankt waren im Bundesland 215 Patienten.