Der Sanitätsstab meldete 851 Personen, die Covid-19 überwunden haben und damit einen ein Zuwachs von 104 in 24 Stunden. Erstmals gab es mehr als doppelt so viele frische Genesene als Neuerkrankungen.

Bisher durchgeführt wurden im Bundesland 14.061 Tests, 604 mehr als Donnerstagfrüh. Bisher wurden 54 Todesopfer in Niederösterreich im Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung gezählt.

Die am stärksten betroffenen Bezirke blieben Amstetten mit 250, St. Pölten mit 241 und Neunkirchen mit 166 Fällen. Darauf folgten Mödling (146), Korneuburg (140), Melk (138), Tulln (135), Krems (129), Baden (119), Mistelbach (110), Scheibbs (100), St. Pölten-Stadt (76), Gänserndorf (70), Bruck an der Leitha (68), Wiener Neustadt (49), Zwettl (41), Lilienfeld (40), Wiener Neustadt-Stadt (35), Krems-Stadt (32), Horn (30), Hollabrunn (28), Waidhofen an der Ybbs-Stadt (22), Waidhofen an der Thaya (20) und Gmünd (sieben).