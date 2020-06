In Niederösterreich hat die Zahl der durchgeführten Coronatests die 100.000er-Schwelle überstiegen. Registriert wurden bis Mittwochfrüh exakt 101.104 Untersuchungen. 83 Patienten waren nach Angaben des Sanitätsstabs aktuell an Covid-19 erkrankt, 2.962 jemals Infizierte wurden verbucht, was einen Anstieg von sechs gegenüber Dienstagfrüh bedeutete.

Als genesen galten mit Stand 8.00 Uhr 2.778 Menschen, um einer mehr als noch am Vortag. 101 Tote wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bisher im Bundesland beklagt.