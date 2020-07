In Niederösterreich ist die Zahl der Coronavirus-Fälle am Mittwoch um sieben auf 3.011 geklettert. 96 Patienten waren nach Angaben des Sanitätsstabs aktuell erkrankt. Insgesamt 2.811 Personen galten als genesen, um zwei mehr als am Dienstag, 110.816 Testungen wurden bisher durchgeführt. Im Bundesland wurden 104 Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19 beklagt.