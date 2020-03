Die Erkrankten befanden sich mehrheitlich in den zur Behandlung positiv Getesteter definierten Landeskliniken Melk, Lilienfeld, Neunkirchen, Hollabrunn und Waidhofen a.d. Thaya. Die Holding hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass durch eine stufenweise Erhöhung der Kapazitäten in den fünf Krankenhäusern bis zu 960 Patienten versorgt werden können. Weitere Coronavirus-Erkrankte wurden Jany zufolge am Mittwoch außerdem in St. Pölten, Amstetten, Tulln und Baden behandelt.