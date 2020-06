Acht neue Coronavirus-Fälle in Niederösterreich .

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Montagfrüh (8.00 Uhr) im Vergleich zum Vortag um acht auf 2.955 gestiegen. 2.769 Personen gelten laut dem Sanitätsstab mittlerweile als genesen. Das waren um zwei mehr als am Vortag. Somit sind aktuell 86 Personen im Bundesland am Coronavirus erkrankt.