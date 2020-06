In Niederösterreich ist die Zahl der aktuell an Covid-19 Erkrankten am Montag auf 101 geklettert. Registriert wurden nach Angaben des Sanitätsstabs 3.001 jemals Infizierte (plus acht) und 2.797 Genesene (plus zwei). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden im Bundesland 103 Tote beklagt. Durchgeführt wurden bisher 107.831 Testungen.