3.938 Neuinfektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich sind am Sonntag 3.938 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Das war der bisher zweithöchste Wert seit Beginn der Pandemie nach 4.044 vom vergangenen Mittwoch. Auf 168 geklettert ist die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-Patienten. Vor genau einer Woche waren Behördenangaben zufolge noch 108 verzeichnet worden.

Stabil blieb indes die Lage auf den Intensivstationen. Hier wurden am Sonntag 32 an Corona erkrankte Personen versorgt, sieben Tage zuvor waren es 33 gewesen. Im genannten Zeitraum meldeten die Behörden in Summe elf Todesfälle.