Sechs weitere Todesfälle und 197 Neuinfektionen in NÖ .

In Niederösterreich sind am Sonntag 197 Coronavirus-Neuinfektionen innerhalb der vergangenen 24 Stunden registriert worden. 7.458 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne, das waren 319 weniger als am Samstag.