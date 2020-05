2.596 von 2.831 Covid-19-Patienten in NÖ genesen .

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich ist am Sonntag (8.00 Uhr) mit 2.831 (nach 2.832 am Vortag, Anm.) angegeben worden. 2.596 Patienten galten dem Sanitätsstab des Landes zufolge als genesen. Das waren um 13 mehr als am Samstag vermeldet.