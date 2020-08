24 Coronavirus-Neuinfektionen in Niederösterreich .

In Niederösterreich ist die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Sonntagfrüh um weitere 24 auf 3.774 gestiegen, teilte der NÖ Sanitätsstab mit. Davon gelten 3.400 Personen - um 15 mehr als am Samstag - als genesen. Bisher wurden im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in Niederösterreich 108 Todesopfer registriert.