Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen stieg im Bundesland nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um sechs auf 667 an. 14.042 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne, das waren 164 weniger als am Samstag.