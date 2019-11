Sie kommen schnell. Punktuell. Meist so heftig, dass das Kanalsystem sie nicht mehr bewältigt: Starkregenereignisse.

Die Tagung „Understanding Risk“ des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) in Kooperation mit der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) widmete sich kürzlich diesem Wetterphänomen. Anlass: Gerade im Herbst ist Starkregen oft eine Folge von Tiefdruckgebieten, die über dem noch warmen Mittelmeer entstehen und nach Österreich ziehen. Von Starkregen spricht man laut Zivilschutzverband bereits ab einer Menge von mindestens zehn Millimetern Niederschlag je Stunde, er kann aber weit heftiger sein.

„Eine Vorwarnung ist aufgrund der Spontanität dieser lokalen Unwetter oft nicht möglich“, weiß Stefan Kreuzer von der Abteilung Feuerwehr und Zivilschutz des Landes. Die Schäden, die binnen weniger Minuten entstehen, sind enorm: überflutete Keller, ausgerissene Bäume und zerstörte landwirtschaftliche Nutzflächen. Ende August hatte ein solcher Starkregenguss in einer Nacht 50 Feuerwehreinsätze bei Wiener Neustadt gefordert.

Die meisten Unwetter in der Buckligen Welt

Laut Georg Pistotnik, Klimaforscher an der ZAMG, treten in Niederösterreich in der Buckligen Welt die meisten lokalen Unwetter auf, die von der Alpen-Südseite herannahen. Das Weinviertel hingegen ist eine relativ gewitterarme Zone. „Lokale Unwetter können aber überall auftreten“, erklärt Pistotnik. Sie werden häufiger in den letzten Jahren. Den Klimawandel automatisch verantwortlich machen, will er nicht, „da die Messreihen der Wetterstationen mit Aufzeichnungen von 30 Jahren relativ kurz sind“.

Die ZAMG plant ab 2020 aufgrund der Lokalität dieser Wetterphänomene Workshops in den Gemeinden. Um die Auswirkungen extremer Wetterereignisse genauer analysieren zu können, startet die ZAMG jetzt im November mit Partnern aus der Forschung sowie dem Innen- und Tourismusministerium das Projekt „CESARE“ zur Erstellung einer österreichweiten Ereignis- und Schadensdatenbank. Darin werden Daten des Bundes und der Länder von Blaulichtorganisationen, der ZAMG, der Wildbach- und Lawinenverbauung oder der geologischen Bundesanstalt zusammengeführt.