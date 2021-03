Die Donaufähren in Niederösterreich starten in dieser Woche in die Saison. Die Verbindungen zwischen Korneuburg und Klosterneuburg, Weißenkirchen und St. Lorenz sowie Spitz und Arnsdorf werden am Freitag bzw. Samstag wieder aufgenommen, teilte der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Die Fähre zwischen Korneuburg und Klosterneuburg ist ab Freitag unterwegs. Zwischen Weißenkirchen und St. Lorenz in der Wachau beginnt die Saison am Samstag, allerdings vorerst jeweils nur von Donnerstag bis Sonntag. Beide Verbindungen waren über die Wintermonate eingestellt.

Zwischen Spitz und Arnsdorf wurde die Donau im Winter nur wochentags überquert. Am kommenden Wochenende ist die Fähre außerplanmäßig unterwegs, ab April wieder täglich. Bei extremen Bedingungen wie etwa Hochwasser kann der Betrieb vorübergehend eingestellt werden, teilte der ÖAMTC mit.