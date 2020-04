Die beiden am stärksten betroffenen Bezirke blieben Amstetten mit 280 und St. Pölten mit 254 Fällen. Danach folgten Neunkirchen (174), Melk (166), Mödling (157), Korneuburg (151), Tulln (150), Krems (135), Baden (129), Mistelbach (119), Scheibbs (100), St. Pölten-Stadt (82), Gänserndorf (78), Bruck an der Leitha (74), Waidhofen an der Thaya (67), Zwettl (66), Wiener Neustadt (65), Horn (41), Lilienfeld (40), Wiener Neustadt-Stadt (40), Krems-Stadt (35), Hollabrunn (30), Waidhofen an der Ybbs-Stadt (23) und Gmünd (13).

Quelle: BMSGPK; Foto: Soni's/shutterstock.com; NÖN-Grafik: Gastegger