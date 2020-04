Der Sanitätsstab vermeldete 1.415 Genesene, was einem Anstieg von 100 Personen im Vergleich zum Vortag entsprach. 73 Menschen starben bis dato im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.

Die am stärksten betroffenen Bezirke blieben Amstetten mit 276, St. Pölten mit 250, Neunkirchen mit 173, Melk mit 162 und Mödling mit 155 Fällen. Darauf folgten Korneuburg (150), Tulln (145), Krems (134), Baden (126), Mistelbach (116), Scheibbs (100), St. Pölten-Stadt (80), Gänserndorf (76), Bruck an der Leitha (73), Zwettl (66), Waidhofen an der Thaya (64), Wiener Neustadt (63), Horn (42), Lilienfeld (40), Wiener Neustadt-Stadt (39), Krems-Stadt (33), Hollabrunn (29), Waidhofen an der Ybbs-Stadt (23) und Gmünd (zwölf).