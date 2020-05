Davon gelten nach Angaben des niederösterreichischen Sanitätsstabes 2.510 Patienten als genesen. Das waren um sieben mehr als am Freitag.

Im Bundesland wurden bisher 47.426 Testungen durchgeführt.

70-Jähriger starb in Wiener Neustadt

Im Landesklinikum Wiener Neustadt ist nach Angaben von Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding vom Samstag ein 70-Jähriger in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Der Mann habe auch an einer Grunderkrankung gelitten.

In niederösterreichischen Spitälern sind bisher 93 Patienten mit oder an einer Covid-19-Erkrankung ums Leben gekommen. 99 Menschen sind insgesamt in NÖ im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben.