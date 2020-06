85 bestätigte Corona-Infektionen in Niederösterreich .

In Niederösterreich sind die bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Donnerstagfrüh im Vergleich zum Vortag um acht auf 2.970 gestiegen. 2.783 Patienten galten nach Angaben des Sanitätsstabes als genesen, um fünf mehr als am Mittwoch. Somit waren aktuell 85 Personen am Coronavirus erkrankt.