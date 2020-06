Nicht in dieser Statistik berücksichtigt sind acht am Sonntag bekannt gewordene Fälle im hauseigenen Verteilzentrum von Amazon in Großebersdorf (Bezirk Mistelbach).

Alle Infizierten seien in Wien gemeldet, womit die Kompetenz für den Erlass von Absonderungs- bzw. Quarantänemaßnahmen in der Bundeshauptstadt liege, hieß es. In Niederösterreich wurden bisher 71.433 Testungen auf das Coronavirus durchgeführt.