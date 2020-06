In Niederösterreich aktuell 74 Coronavirus-Kranke .

In Niederösterreich hat sich die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Freitagfrüh (8.00 Uhr) im Vergleich zum Vortag um fünf auf 2.873 erhöht. Davon galten nach Angaben des Sanitätsstabes 2.699 Patienten oder vier mehr als am Donnerstag als genesen. 74 Personen waren aktuell am Coronavirus erkrankt.