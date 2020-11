"Negativrekord" in Sachen Corona-Neuinfektionen in NÖ .

In Niederösterreich sind am Donnerstag 1.053 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Diese Zahl stelle im Bundesland einen Negativrekord dar, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). In häuslicher Quarantäne befanden sich 22.611 Personen. Tags zuvor waren es 22.841 gewesen.