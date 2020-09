Ferienende im Osten und in Nachbarregionen .

Am kommenden Wochenende enden in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in Bayern und in Kroatien die Sommerferien. ÖAMTC und ARBÖ warnten deshalb am Mittwoch in Aussendungen vor drohenden Staus und regem Verkehr in Tirol und Salzburg sowie an den Grenzen.