Zwischen 18. März und 23. April hatten die Rumänen in Juweliergeschäfte, Gaststätten, Firmen und in ein Wohnhaus in den Bereichen Mürztal und Murtal eingebrochen. Sie waren umfassend geständig, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die zwei Männer waren im April nach einer längeren Verfolgungsjagd im obersteirischen Leoben festgenommen worden. Das Duo, 31 und 32 Jahre alt, war bereits observiert worden. Schon damals hegten die Ermittler den Verdacht, dass die beiden neben Einbrüchen in Juweliergeschäfte in Bruck/Mur, Gratkorn und Wiener Neustadt auch für andere Delikte infrage kommen könnten. Dies wurde ihnen nun nach langwierigen Ermittlungen nachgewiesen, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Der Schaden dürfte bei mehreren zehntausend Euro liegen. Die beiden warten in der Justizanstalt Leoben auf ihren Prozess.