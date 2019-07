Radlerin entführt: Geständnis abgelegt, Motiv unklar .

Der 33-jährige Steirer, der am Dienstagabend eine Rennradfahrerin (27) aus Niederösterreich entführt hatte, hat die Tat in einer Vernehmungen durch die Polizei gestanden. Die Abläufe gab er zu, zu seinem Motiv konnte er laut Kriminalisten aber "keine eindeutige Aussage artikulieren". Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.