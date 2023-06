Bei Hitze: Kinder und Hunde raus aus dem Auto!

Ein Schläfchen im abgestellten Auto ist für Kinder an heißen Tagen ein lebensgefährliches No-Go! Schon 15 Minuten bei praller Sonne im abgestellten Auto können für Babys und Kleinkinder tödlich sein. Die Temperaturen im Innenraum steigen – auch bei geöffneten Fenstern – allzu rasch auf Saunawerte von 70 Grad Celsius und mehr an. Auch Kindersitz und Gurte erhitzen sich und können sogar Brandwunden verursachen.

Hohe Temperaturen, brandheiße Flächen

Zu Vergleichszwecken wurden 2018 auf dem Gelände des ÖAMTC in Wien-Erdberg vier Kleinwagen und ein Familyvan von der Früh weg in der prallen Sonne geparkt. Gegen 14 Uhr, bei 30 Grad Außentemperatur, erreichten auch die Temperaturen im Inneren der Fahrzeuge ihr Maximum: Je nach Modell wurden zwischen 70 und 80 Grad auf den Sitzflächen und den Armaturenbrettern gemessen. Die Lufttemperatur in Kopfhöhe lag bei ca. 60 Grad. Im Kofferraum gesicherte Tiere hätten es nicht viel besser gehabt – hier wurden ca. 50 Grad gemessen.

Fenster einen Spalt breit öffnen nützt nichts

Auch zahlreiche Hunde sterben in Autos – am Hitzschlag und an der Ignoranz ihrer Besitzer: Nur kurz einen Kaffee trinken oder einkaufen gehen - in dieser Zeit erleidet der im Auto eingesperrte Hund Hitzequalen, die oft tödlich enden. Selbst wenn das Fenster einen Spaltbreit geöffnet ist, können die Temperaturen im Innenraum eines geparkten Fahrzeugs binnen weniger Minuten um ein Vielfaches ansteigen. Dies löst bei dem eingesperrten Hund Panik aus und kann schnell zum Hitzschlag führen.

Hunde sind hitzeempfindliche Tiere: Außentemperaturen von 22 bis 25 °C (schon ohne Sonneneinstrahlung) veranlassen viele Hunde dazu, ihre körperlichen Aktivitäten zu reduzieren. Sie liegen lieber auf schattigen Plätzen und auf kühlen Böden .

Hunde können kaum schwitzen

Und: Hunde können kaum schwitzen. Ihnen stehen nur sehr wenige und unzureichende Körperstellen mit Schweißdrüsen zu Verfügung. Dazu zählen nur die Pfotenballen und die Nase. Hunde regulieren ihre Körpertemperatur ausschließlich über das Hecheln und die Wasseraufnahme. Erschwerend hinzu kommt, dass das Fell die Hitze zusätzlich staut. Bei einer Temperatur von ca. 28 °C bricht das sensible Kühlsystem des Hundes zusammen.

Tipps - Scheiben dürfen auch eingeschlagen werden!