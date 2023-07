Steinhäusl/Vösendorf Reisebus in Brand: Verkehrsbehinderungen auf A21

Symbolbild Foto: Shutterstock.com, Kapustin Igor

E in Reisebus stand am Montag auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) Richtung Vösendorf zwischen Knoten Steinhäusl und Hochstraß in Vollbrand. 60 Personen befanden sich im Bus.

Kurz vor 14 Uhr geriet der ausländische Reisebus aus vorerst ungeklärter Ursache in Brand. Etwa 60 Personen waren im Bus. „Alle Insassen sind unverletzt. Sie konnten den Bus selbst verlassen“, informiert Josef Zinner von der Feuerwehr Altlengbach. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz, um den Brand zu löschen: Eichgraben, Altlengbach, Hochstrass, Klausen-Leopoldsdorf, Alland und Groißbach. „Auch die Böschung hat zu brennen begonnen. Wir konnten das in Griff bekommen“, so Einsatzleiter Josef Zinner gegenüber der NÖN. Staus und Verkehrsbehinderungen Aufgrund der starken Rauchentwicklung kam es auch auf der Fahrbahn nach St. Pölten zu Behinderungen. Die Autobahn wurde Richtung Vösendorf gesperrt, sagte ein ÖAMTC-Sprecher. Es kam zu Staus und Verkehrsbehinderungen. Die Aufräumarbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Das Feuer war nach einer guten Stunde gelöscht.