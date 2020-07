Am 16. März wurden wegen des Covid-19-Lockdowns die Stellungsuntersuchungen ausgesetzt, die Stellungsstraße in St. Pölten wurde vorübergehend geschlossen. Am 2. Juni öffneten sich die Tore der Stellungskommissionen wieder, vorerst mit 20 Stellungpflichtigen pro Durchgang. Diese Zahl wurde nun mit 13. Juli wieder auf 30 erhöht.

Mit Schutzmaske und Plexiglaswand

Weiterhin aufrecht bleiben die strengen Schutzmaßnahmen um die Gefährdung einer Ansteckung zu verhindern. So werden den Stellungspflichtigen bereits im Vorfeld Informationen über das richtige Verhalten und über Hygienemaßnahmen zugesandt.

Die Stellung beginnt mit einer Desinfektion der Hände und Überprüfung der Körpertemperatur. Weiterhin muss im gesamten Gebäude der Mund-Nasen-Schutz getragen werden und es sind zahlreiche Desinfektionsspender aufgestellt. Das Personal der Stellungskommission verrichtet mit medizinischer Schutzausrüstung seine Arbeit. Wo möglich, insbesondere im Zuge der Untersuchungen und des Parteiengesprächs, sind Plexiglaswände errichtet, um so eine zusätzliche, schützende Barriere zu schaffen.