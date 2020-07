Schutzausrüstung verteilen und bei den Zugangsmaßnahmen im Klinikum Wiener Neustadt helfen. Damit begann im April die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörden und dem Bundesheer im Zuge der Coronakrise in NÖ.

Das Bundesheer kann dort, wo zivile Ressourcen nicht ausreichen, von Behörden, wie etwa Bezirkshauptleuten bei Hochwasser, angefordert werden. In dringenden Fällen wie dem Postzentrum Hagenbrunn. Oder von der Polizei – bei Sicherheitseinsätzen, wie es durch die Reiseeinschränkungen der Fall war.

Fieber messen, hieß es dann an der Grenze – während die Polizei Grenzkontrollen durchführte und die Straßenmeisterei anfangs Corona-Atteste und Reiseformulare überprüfte. Mit der Polizei überwachte man zudem die „grünen“ Grenzen, über 35 geschlossene Grenzübergänge sowie die offenen Übergänge in der Nacht. Um alle Soldaten – auch die mit verlängerten Grundwehrdiensten – unterbringen zu können, wurden in Bad Großpertholz, Großschönau, Litschau, Raabs/Thaya, Horn, Retz Poysdorf und Untersiebenbrunn aus geschlossenen Hotels „Kleine Kasernen“.

"Rasch und dezentral reagiert"

„Somit haben wir rasch und dezentral reagieren können“, betont Militärkommandant Brigadier Martin Jawurek. Grundwehrdiener wurden durch die Miliz abgelöst. Die Jägerkompanie Tulln kümmerte sich um die Grenze in den Bezirken Waidhofen und Gmünd, die erste Jägerkompanie des Jägerbataillons um Horn und Hollabrunn und die Jägerkompanie Korneuburg um Mistelbach und Gänserndorf.

Inzwischen gibt es keine permanenten Grenzkontrollen mehr. „Jetzt machen wir stichprobenartige Kontrollen“, so Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. In Grenznähe mit der Polizei und in Absprache mit Bezirkshauptleuten und Bezirkspolizeikommandos. Etwa drei Kontrollen pro Bezirk pro Tag. Und auch am Flughafen in Schwechat helfen Soldaten noch mit.