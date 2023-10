Stillen in der Öffentlichkeit: NÖ Betriebe setzen ein Zeichen

Stillen Mütter ihre Babys in der Öffentlichkeit, stoßen sie damit häufig auf Unverständnis. Unangemessene Kommentare oder böse Blicke anderer Personen sind dabei keine Seltenheit. Laut einer Umfrage sei diese Problematik vor allem in der Gastronomie stark ausgeprägt. So hätten 37 Prozent der befragten Frauen beim Füttern ihrer Babys in Lokalen oder Cafés negative Erfahrungen gemacht. Um dem entgegenzuwirken, rief der Babyartikelhersteller „MAM“ im August die Initiative „Österreichisches Stillsiegel“ ins Leben. Das Stillsiegel ist ein Aufkleber, den die beteiligten Betriebe an ihren Eingangstüren anbringen, um zu signalisieren, dass ihre Räumlichkeiten stillfreundliche und sichere Orte für Eltern und Familien sind.

Ein stillfreundliches Klima schaffen: 50 Betriebe sind Teil der Initiative

Das Ziel der Initiative sei es, das Stillen in der Öffentlichkeit zu normalisieren und sichere Räume für stillende Frauen zu schaffen. Dafür setzen sich seit August österreichweit 50 Lokale, Hotels und Museen ein, sechs davon stehen in Niederösterreich. Sie wurden mit dem österreichischen Stillsiegel ausgezeichnet, das die teilnehmenden Unternehmen seit dieser Woche erstmals an ihren Eingangstüren befestigen konnten. „Wir freuen uns über die ersten Teilnehmenden. Denn sie zeigen klar: es gibt Orte, an denen das Füttern des Babys vollkommen in Ordnung ist. Orte, an denen unerwünschte Kommentare fehl am Platz sind und Frauen bei Tisch stillen dürfen, ohne angefeindet zu werden“, sagt Georg Ribarov, Initiator des Österreichischen Stillsiegels.

In Niederösterreich beteiligen sich aktuell das Hebammenzentrum ProMami und das Lokal „ROBINSON'S“ in St. Pölten, der PLAN Bio - Biomarkt in Mödling, der Adeg Erna Marosi in Gerersdorf (Bezirk St. Pölten-Land), der Gasthof Pension Nordwald in Hirschenwies (Bezirk Gmünd) und Krupbauers Backhaus 1872 in Bruck an der Leitha.

Der "PLAN Bio"-Supermarkt in Mödling ist einer der sechs blau-gelben Betrieben mit einem Stillsiegel. Foto: Alina Diesner, Alina Diesner

Stärkerer Austausch sei nötig

Diese offene Einstellung dem Stillen gegenüber wäre in den Betrieben heutzutage aber noch keine Selbstverständlichkeit. Immer noch würde das Füttern eines Kindes von vielen als anstößig oder unappetitlich angesehen. Damit sich das künftig ändert und das Stillen in der Öffentlichkeit gesellschaftlich akzeptiert wird, bräuchte es, so Ribarov, weiterhin Aufklärungsarbeit, sowie weitere Gespräche. Neben den Lokalen und Betrieben setzt der Initiator des Stillsiegels auch auf Gleichgesinnte: „Je mehr Menschen sich an der Aktion beteiligen und zur Thematisierung beitragen, desto eher erreichen wir das große Ziel der Normalisierung“. Interessierte Unternehmen und Institutionen können sich unter www.stillsiegel.at registrieren, um Teil der Initiative zu werden.