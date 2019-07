NÖN: Die Regierung unter Bundeskanzler Kurz hat eine Verschärfung des Strafrechtes geplant, das wurde von vielen Seiten kritisiert. Zu Recht?

Schwarz: Die letzte Strafrechtsreform war erst kürzlich, da halte ich es nicht für zielführend, ohne Evaluation gleich wieder zu verschärfen. Mir ist zum Beispiel kein Fall bekannt, wo ein verurteilter Vergewaltiger nicht zumindest eine Haftstrafe bekommen hat. Statt einer bloßen Verschärfung sind Modernisierungen notwendig. Der aktuelle Fall eines Fußballtrainers, der heimlich Spielerinnen in der Dusche gefilmt hat, ist so ein Beispiel: Da musste eingestellt werden, weil es schlichtweg im Strafrecht kein Gesetz gibt, das heimliche Bildaufnahmen im persönlichen Bereich verbietet – aktuell sind nur heimliche Tonaufnahmen verboten. Dieses Gesetz kommt aus einer Zeit vor dem Smartphone, in der Videoaufnahmen noch mit einem hohen technischen Aufwand verbunden waren. Bei derartigen Fällen muss das Strafrecht auf den Stand der Zeit angepasst werden.

Cybercrime ist die seit Jahren stark steigende Deliktsform. Sind unsere Gesetze hier ausreichend? Und soll die Polizei auf WhatsApp zugreifen dürfen?

Schwarz: Im Wesentlichen sind die Gesetze ausreichend, zum Beispiel, wenn es um Erpressungs- oder Betrugsdelikte geht. Was den Zugriff auf WhatsApp betrifft, bin ich sehr skeptisch. Da greift man in Grundrechte ein, was, gemessen am Ergebnis, wahrscheinlich übertrieben ist.

Das Erbrecht wurde vor zwei Jahren novelliert, die Rechte der Familie gestärkt. Die Rechtsanwaltskammer hat damals erhoben, dass nur 13 Prozent der Erblasser ein Testament machen. Wie sieht das heute aus?

Schwarz: Es gibt zwar Fälle, wo ich nicht unbedingt ein Testament brauche. Lebensgefährten sollten jedoch unbedingt eines haben. Ansonsten müssen sie im schlimmsten Fall, wenn der Partner, dem die Wohnung gehört stirbt, praktisch am Todestag ausziehen. Das kann man mit einem Testament relativ einfach in den Griff bekommen.

Wird der Erbrechtscheck, der 120 Euro kostet, eigentlich in Anspruch genommen?

Schwarz: In Niederösterreich wird die erste anwaltliche Auskunft sehr stark genützt, ebenso die Beratungen über Rechtsschutzversicherungen. Der Erbrechtscheck hat aber nicht wirklich eingeschlagen.

Wie sieht es überhaupt mit Rechtsschutzversicherungen aus?

Schwarz: Im privaten Bereich sind diese durchaus erschwinglich und die Investition wert, wenn sie das Nötige abdecken. Wenn man zum Beispiel ein erbrechtliches Problem auf sich zukommen sieht, sollte man eine Rechtsschutzversicherung abschließen, die im Verlassenschaftsverfahren Rechtsmittel und Klagen abdeckt. Großes Thema ist aber immer wieder der Pflichtteil oder die Bekämpfung eines Testaments als „ungültig“. Genau diese Dinge sind teuer, denn man braucht Sachverständige – und diese deckt die Rechtsschutzversicherung ab, wenn Erbrecht versichert wurde.

Wo hakt es denn beim Erben?

Schwarz: Wirklich Probleme machen komplizierte Familienverhältnisse ohne Testament. Noch mehr Schwierigkeiten bereiten „selbstgeschnitzte“ Testamente, in denen der Erblasser zwar über hundert Details verfügt, aber das Gesamtkonzept nicht stimmig ist. Dann ist zum Beispiel bei jedem kleinen Besitzstück geregelt, wer es bekommt – aber die Firmenübergabe nicht. Insgesamt wird jedoch ein Großteil der Verlassenschaftsverfahren ohne Probleme abgewickelt.

Das Erwachsenenschutzrecht, das die Sachwalterschaft beendet hat, wird von vielen Seiten als großer Wurf gelobt. Ist es das?

Schwarz: Die Gerichte sind noch nicht durch mit der Evaluierung der anhängigen Verfahren. Es ist also noch nicht klar, ob jeder, der früher einen Sachwalter hatte, heute weiterhin einen Erwachsenenvertreter braucht. Unklar ist auch, wie man Leuten, die Schutz brauchen, diesen Schutz zukommen lässt. Wir hatten beispielsweise gerade eine Räumung in einer Messie-Wohnung. Dieser Mensch braucht eigentlich Hilfe. Früher hätte man ihm einen Sachwalter bestellt oder ihn in eine betreute Einrichtung gebracht, aber das geht jetzt nicht mehr. Denn der Betroffene muss möglichst autonom in seiner Situation belassen werden. Autonomie ist in Ordnung, aber sie setzt eben auch bestimmte Fähigkeiten voraus. Da kann sich das Problem ergeben, dass Leute allein gelassen werden, die Hilfe brauchen würden. Aber ansonsten funktioniert die Regelung.

Vor allem der Punkt, dass Familienangehörige als Erwachsenenvertreter bestimmt werden können, wurde gelobt.

Schwarz: Ja, das ist immer die beste Lösung, wenn das im Familienkreis geregelt wird. Was dann aber auch der Fall ist: Das Vermögen unterliegt keiner gerichtlichen Kontrolle mehr. Und da wird es ganz sicher zu Problemen kommen.

Werden die Menschen klagsfreudiger?

Schwarz: Ja, schon. Das ist ein Phänomen unserer Zeit, dass man die anderen für das eigene Unwohlsein verantwortlich macht.

Können Sie sich vorstellen, dass bei uns US-amerikanische Verhältnisse einziehen? Wo Anwälte noch am Unfallort ihre Visitenkarten verteilen?

Schwarz: Das ist aus meiner Sicht nicht absehbar, vor allem auch, weil das „pactum de quota litis“, also ein Erfolgshonorar, bei uns verboten ist. Das heißt, Sie können nicht zu mir kommen und sagen: Ich habe einen Unfall gehabt, vertreten Sie mich, dann bekommen Sie ein Drittel des Schmerzensgeldes. Das ist verboten. Und das ist gut so. Deshalb sind in den USA auch diese Sammelklagen so ausgeufert. Da geht es für die Anwaltskanzlei oft um 20 oder 30 Prozent der zugesprochenen Schadenssumme. Dann investieren die Kanzleien natürlich wirklich Geld in Sachverständige, Gutachten oder Detektive.