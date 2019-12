Bei den Splittstrecken und in den höheren Lagen des Alpenvorlandes muss mit gestreuten Schneefahrbahnen bzw. matschigen Fahrbahnen gerechnet werden. An exponierten Stellen kommt es vereinzelt zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Räum-und Streueinsätze sind überall im Gange.

Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel auf einen Zentimeter, im Weinviertel auf bis zu fünf Zentimeter und im Mostviertel auf bis zu drei Zentimeter. Im Raum Eggenburg, Kirchberg, Laa an der Thaya, Geras, Baden, Neunkirchen, Amstetten, Haag, St. Peter in der Au, Scheibbs, Krems, Langenlois, Ottenschlag, Ravelsbach, Pöggstall, Allentsteig, Horn, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya, Retz, Zwettl und Sierndorf kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern.

Die Temperaturen bewegten sich heute in der Früh zwischen -6 Grad in Lilienfeld und Gaming und +1 Grad in Laa an der Thaya. Kettenpflicht besteht heute für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der Landesstraße B 21 über den Ochsattel.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262.