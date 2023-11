Zum Ende der Herbstferien drohen viel Verkehr und Staus

Zum Ende der Herbstferien werden viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher den Heimweg aus dem Urlaub antreten. So mancher möchte am Wochenende vielleicht auch noch einmal einen Ausflug unternehmen. Auf Österreichs Straßen dürfte es jedoch vor allem am Samstag eng werden, erwartet man beim ARBÖ. Denn auch in Berlin, Baden-Wüttemberg, Bayern und im Saarland enden die Herbstferien.

Zu Staus und Verzögerungen wird es laut ARBÖ vor allem auf den Transitrouten im Süden und Westen des Landes kommen - so etwa in Tirol in den Baustellenbereichen auf der Brennerautobahn (A13) zwischen Nösslach und Martei oder im Raum Kufstein bei Schönberg auf der Inntalautobahn (A12). Längere Wartezeiten erwarte man auch im Großraum Innsbruck vor dem Lermooser- und dem Grenztunnel Vils/Füssen auf der Fernpassstrecke (B179).

Auch in Salzburg im Baustellenbereich zwischen Golling und Werfen werden sich Reisende mit Staus und Verzögerungen konfrontiert sehen. Dasselbe gilt vor der Grenze Walserberg auf der Westautobahn (A1) und für die Grenzübergänge Karawankentunnel sowie Nickelsdorf.

Andreas Gabalier, Bülent Ceylan und Co. sorgen zusätzlich für hohes Verkehrsaufkommen

Neben den ausklingenden Herbstferien werden in Wien und in Graz auch einige Veranstaltungen für volle Straßen sorgen, so der ARBÖ. Am 4. November kommt Andreas Gabalier im Rahmen seiner Tournee „Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu“ nach Wien. Während er in der Halle D der Stadthalle für seine Fans spielt, wird in der Halle F zeitgleich Komiker Bülent Ceylan auf der Bühne stehen. Er wird sein Publikum mit seinem Programm „Luschtobjekt“ unterhalten. Die beiden Events werden auf dem Neubaugürtel, der Felberstraße, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen führen.

Für alle, die zum Gabalier-Konzert oder zur Bülent Ceylan-Show nach Wien reisen, empfiehlt der ARBÖ öffentlich anzureisen. Die U6, die Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und die Buslinie 48A halten in unmittelbarer Nähe zur Stadthalle. Fährt man dennoch mit dem Auto seien die Märzparkgarage, die Garage in der Lugner-City und die Stadthallengarage gute Alternativen zu den öffentlichen Parkplätzen.

Neben den beiden Stadthallen-Events steigt am Wochendende die „Schlagerparty des Jahres 2023“. Am 3. November werden Andy Borg, Semino Rossi und Michelle in Graz ihre Hits zum Besten geben. Am 5. November sind dann die Fans in Wien an der Reihe. Auch bei diesen Veranstaltungen empfiehlt der ARBÖ die Anreise mit den Öffis, um Stress zu vermeiden.