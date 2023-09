Neuausrichtung beim Roten Kreuz

„Heute Abend ist es uns ein besonderes Anliegen, unseren Botschafterinnen und Botschaftern ein großes Danke auszusprechen“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich. „Dieser besondere Kreis engagiert sich im Sinne des Roten Kreuzes, um unterschiedliche Projekte und Themen wie beispielsweise unsere Kinderburg Rappottenstein oder die Lern- und Leseunterstützung in ihre Netzwerke zu tragen, die Idee des Roten Kreuzes zu unterstützen und die Projekte zu fördern.“

„Mit der Kraft der Menschlichkeit Zukunft gestalten“

In diesem Rahmen stellte die Stellvertretende Landesgeschäftsführerin Andrea Winter die Strategie 2030 und die Handlungsfelder des Roten Kreuzes Niederösterreich vor. „Unser Ziel ist es, unsere Vision ‚Mit der Kraft der Menschlichkeit Zukunft gestalten‘ und unsere Ziele mit Leben zu erfüllen und mit unseren Handlungsfeldern Pfosten einzuschlagen, die uns auf unserem Weg leiten. Wir leben in einer Zeit der Veränderung und globaler Einflüsse, das löst große Unsicherheit aus. Umso wichtiger ist es, dass das Rote Kreuz ein Fels in der Brandung ist und bleibt. Daran arbeiten wir intensiv. Wir müssen vorbereitet sein auf die Herausforderungen der Zukunft, um jenen helfen zu können, die dringend Hilfe benötigen.“

Bis Spätherbst 2023 sollen konkrete Projekte vorliegen

In Niederösterreich wurden Arbeitsgruppen zu jeweils sechs Personen gebildet, die sich zu insgesamt neun Handlungsfeldern (siehe unten) Gedanken machen. Die Überlegungen aus diesen Arbeitsgruppen werden bis Spätherbst 2023 in Projekte gegossen, dann dem Präsidialausschuss präsentiert und umgesetzt. „Die Mitarbeiter der Arbeitsgruppen kommen aus allen Bereichen des Roten Kreuzes, es sind Freiwillige und auch Angestellte dabei.“ Parallel zur Einrichtung der Arbeitsgruppen gab es eine Mitarbeiter-Befragung, in die rund 1.000 Personen eingebunden waren.

Beteiligung der Jugend ist gefragt

„Innovationen stehen ebenso im Mittelpunkt der Handlungsfelder wie die Beteiligung der Jugend, um die Einbindung jugendlicher Perspektiven in allen Rotkreuz-Gremien zu verankern und somit für junge Menschen eine attraktive Organisation zu sein“, erklärt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin Andrea Winter. Auch die Positionierung des Roten Kreuzes als Arbeitgeber, als „good place to work“, ist Teil der Strategie. „Wir werden immer als Freiwilligen-Organisation wahrgenommen“, sagt Pressesprecherin Sonja Kellner dazu, „dabei sind wir mit fast 1.500 Angestellten auch ein großer Arbeitgeber.“

Zum Projekt

Die neun Handlungsfelder:

1. Gesellschaftliche Verantwortung im Sinne der Vermittlung humanitärer Werte

2. Positionierung des Roten Kreuzes als Arbeitgeber – als „good place to work“

3. Finanzierung sichern

4. Organisation stärken – Rotes Kreuz als verlässlicher Partner

5. Weiterentwicklung der Freiwilligkeit

6. Innovationen fördern

7. Gesundheit erhalten – das Rote Kreuz als Drehscheibe für Gesundheitsfragen

8. Jugend beteiligen

9. Die Marke „Rotes Kreuz“ stärken und bewahren

Das Rote Kreuz NÖ

Das Rote Kreuz NÖ hat aktuell 18.704 freiwillige Mitarbeitende

1.490 Angestellte

796 Zivildienstleistende

361 Mitarbeitende aus dem Freiwilligen Sozialjahr

Die Botschafter und Botschafterinnen des Roten Kreuzes NÖ

Im Rahmen des Events erhielt der Eigentümer der Weinmanufaktur Clemens Strobl offiziell seine „rote Jacke“ als Konsul des Roten Kreuzes Niederösterreich und wurde damit in den Kreis der Botschafter und Botschafterinnen aufgenommen. Ebenso wurde der bereits seit mehreren Jahren als Wein-Pate engagierte Schauspieler und Autor Rudi Roubinek offiziell zum Botschafter ernannt.

Aufgabe der Rotkreuz-Botschafter und Botschafterinnen ist es, ihr Netzwerk laufend für die Arbeit im Roten Kreuz Niederösterreich zu begeistern und die Projekte zu unterstützen. Der Ehrenkreis in Niederösterreich umfasst rund 20 Personen, die sich auf die unterschiedlichste Art intensiv und entsprechend der Idee des Roten Kreuzes für Menschen in Not und sozial Schwache einsetzen. Zum Event selbst waren neben Clemens Strobl und Rudi Roubinek auch der Vorsitzende der Rotkreuz-Botschafter und Botschafterinnen Unternehmer Christof Kastner, Kastner Gruppe, Kinderburg-Botschafterin und Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Bildungsbotschafter Leopold Rötzer, Bildungsbotschafterin Karin Meier-Martetschläger, Konsulin Elfriede Wilfinger, Konsul Johann Marihart sowie Konsul und Vorstandsdirektor Bernhard Lackner, Niederösterreichische Versicherung AG gekommen.