Im Steyler Missionarshaus „St. Gabriel“ in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) leben seit Jahren geflüchtete Menschen, speziell auch solche mit besonderem Betreuungsbedarf. Bis Dezember des Vorjahres waren es 24 Personen, vor allem Familien. Dann kamen die 16 „auffälligen und unbegleiteten minderjährigen“ Flüchtlinge aus Drasenhofen dazu.

Örtliche Politiker und besorgte Anrainer forderten eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung inklusive ständiger Begleitung beim Verlassen der Unterkunft. Die Caritas lehnte die Überwachung außerhalb der Klostermauern unter Hinweis auf geltende Menschenrechte ab. Ein Vertrag zwischen dem Land NÖ und der Caritas scheiterte bislang am Sicherheitskonzept.

"Abrechnung als Zumutung für den Steuerzahler"

Die aktuell vorliegende Abrechnung für Dezember wertete der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl, FPÖ, als „Zumutung für den Steuerzahler“. Konsequenz: Die noch in St. Gabriel aufhältigen Jugendlichen werden in andere Quartiere, die von der Fachabteilung des Landes ausgewählt werden, übersiedeln. Caritas-Sprecher Martin Ganter rückte die Fakten zurecht. Man habe 94.000 Euro für die Betreuung von 16 Jugendlichen in Rechnung gestellt. „Das „Stacheldrahtlager in Drasenhofen, das von der NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft scharf kritisiert wurde, und in dem keine Betreuung vorhanden war“, soll 215.000 Euro gekostet haben.

Auch Elisabeth Klatzer aus der Südstadt ist fassungslos. Allerdings in anderer Hinsicht. Sie hat die Initiative „#zusammenHaltNÖ“ ins Leben gerufen, jeden Sonntag um 17 Uhr wird vor St. Gabriel für die Flüchtlinge demonstriert. „Wir halten durch, auch wenn Waldhäusl weiter wütet und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner schweigt“.

"Jugendliche müssen rechtskonform versorgt werden"

Kritische Worte fand auch Pater Franz Helm, Vize-Provinzial der „Österreichischen Provinz der Steyler Missionare“. Es sei „der Eindruck entstanden, dass eine starke Abhängigkeit der ÖVP von der FPÖ besteht“.

Aus dem Büro von Mikl-Leitner heißt es auf Kurier-Anfrage: „Entscheidend ist, dass die Jugendlichen rechtskonform versorgt werden. Wo das stattfindet, liegt im Ermessen des Landesrates.“

Am Montag hat Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig die Kinder- und Jugendhilfe beauftragt, vier gemeldeten Fällen von Kindswohlgefährdung im Zusammenhang mit St. Gabriel nachzugehen.