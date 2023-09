Strobl am Wolfgangsee Ehepaar aus Niederösterreich kam bei Unfall mit Trike ums Leben

Foto: Shutterstock, Mircea Moira

B ei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Strobl am Wolfgangsee (Flachgau) ist ein Ehepaar aus Niederösterreich ums Leben gekommen.

Der Lenker eines Motordreirades kam auf der Wolfgangseestraße (B158) auf Höhe einer Tankstelle links von der Fahrbahn ab, stürzte über eine drei Meter hohe Straßenböschung und prallte in den Gegenhang. Für den 60-Jährigen und seine 57-jährige Frau, die auf dem Sozius saß, kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei befand sich das Ehepaar auf einer Tour durch das Salzkammergut. Es hatte sich das Trike am Montagabend ausgeliehen. Der Unfall ereignete sich Dienstagmittag, als die beiden von Bad Ischl kommend in Richtung Salzburg unterwegs waren. Das Motordreirad krachte auch noch gegen ein massives Verkehrszeichen, das mit dem Trike bis in den Gegenhang geschleudert wurde. Die zwei Niederösterreicher stürzten vom Fahrzeug. Die Wiederbelebungsversuche verliefen ohne Erfolg. Das Ehepaar starb noch am Unfallort. Im Einsatz standen Mitglieder des Roten Kreuzes Strobl, ein praktischer Arzt, die Besatzung eines Notarzthubschraubers und die Freiwillige Feuerwehr Strobl.