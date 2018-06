Ein Autist rastet am Würstelstand aus. Vielleicht, weil sich jemand an ihn gedrängt hat, vielleicht, weil ihm sein Würstel heute nicht so serviert wurde wie sonst immer. Die Polizei wird gerufen und nimmt den Mann mit. Bei der Einvernahme benimmt er sich bockig, kooperiert nicht, erklärt sich nicht.

Wie es mit ihm jetzt weitergeht, hängt ganz vom Einfühlungsvermögen der Beamten ab. Denn dass der Mann Autist ist, wissen sie nicht.

„Das Problem ist, dass das Strafrechtssystem mit Menschen, die psychisch oder intellektuell beeinträchtigt sind, oft überfordert ist. Diese Menschen reagieren nicht wie gewohnt, sie sind vielleicht aggressiv oder leicht beeinflussbar“, sagt Menschenrechtsanwältin Barbara Lindner. Trotzdem sei es wichtig, dass beeinträchtigte Personen die wesentlichen Schritte eines Strafverfahrens oder einer Untersuchung gegen sie mitverfolgen können. „Wir sind im Laufe der Studie auf Polizeigewalt gegen solche Menschen gestoßen, im schlimmsten Fall gab es eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Straftäter, die gar nicht nötig gewesen wäre“, berichtet Lindner.

Problem: Wie erkennen Laien Störungen?

Die Identifizierung der Schutzbedürftigkeit ist aus Expertensicht das größte Problem: Wie können Polizisten, Richter oder Anwälte erkennen, dass jemand eine posttraumatische Belastungsstörung hat, autistisch ist oder an einer Psychose leidet? In keinem der an der Studie beteiligten Länder gibt es dafür standardisierte Identifikations-Mechanismen. Es fehlt überdies in allen Ländern an psychiatrischen Sachverständigen.

In Österreich etwa ist diese Berufsgruppe hoffnungslos überaltert, die meisten sind über 60. Auch, weil sie für ihre verantwortungsvolle Arbeit „lächerlich wenig Geld“ verdienen, wie Friedrich Forsthuber, Präsident des Wiener Straflandesgerichtes, anmerkt. So kommt es dazu, dass, wie in einem untersuchten Fall geschildert, ein Gutachten beim Gespräch im Kaffeehaus erstellt wurde. Oder die Person, um die es geht, gar nicht angehört wurde. Daher ist die Forderung nach mehr psychiatrischem Personal ein Ergebnis der Studie.

"Es müssen erfahrene Prozessbegleiter zur Seite gestellt werden"

„Am Beginn der rechtlichen Nahrungskette steht die Polizei“, sagt Friedrich Kovar. Der Wiener Polizist schult Kollegen im Umgang mit beeinträchtigten Straftätern, zeigt ihnen, woran man erkennen kann, dass eine Störung vorliegt. Es müssen „barrierefreie Informationen“ produziert werden, fordert die Studie. Das bedeutet, Betroffene müssen vor einer Einvernahme oder einer Vernehmung verstehen, worum es geht. Und es müssen ihnen erfahrene Prozessbegleiter zur Seite gestellt werden.

In einem ersten Schritt wurde nun ein Handbuch entwickelt, das eine Checkliste für die Identifikation von Störungen auflistet, einen Entwurf für einfache Sprache im Umgang mit Betroffenen liefert und es gibt eine Checkliste für Einvernahmen.

Das Forschungsprojekt unter Leitung des Ludwig-Boltzmann-Institutes für Menschenrechte lief über zwei Jahre. Neben Österreich nahmen Bulgarien, Tschechien, Litauen und Slowenien teil. Es wurden die rechtlichen Bestimmungen dieser Länder analysiert sowie 62 Interviews mit Betroffenen, Vertretern beteiligter Berufsgruppen (Polizisten, Richter ...) in Strafverfahren und Sozialarbeitern geführt.

Die Ergebnisse sollen in die Gesetzgebung einfließen.