Die gute Nachricht: Für 78 Prozent der Befragten ist eine gewaltfreie Erziehung die richtige Erziehungsform. Die Einschränkung folgt auf dem Fuß: Ein Fünftel findet leichte Formen der Bestrafung wie eine Ohrfeige in Ordnung – und genauso viele meinen, dass „drastische Mittel“ manchmal nötig sind. Hedwig Wölfl, fachliche Leiterin der Möwe, findet das „erschreckend. Wir sehen ja täglich, welche Auswirkung Gewalt auf Kinder haben kann.“

Man freue sich zwar, dass das Bewusstsein für gewaltfreie Erziehung gestiegen sei, andererseits sei das Ergebnis durchaus „ambivalent“ wenn man bedenke, für wie viele Menschen eine Ohrfeige oder Drastischeres durchaus in Ordnung seien.

Mit der Einschätzung physischer Gewalt täten sich die Österreicher nicht schwer, sagt Wölfl. „Dort, wo es aber wirklich heikel wird, das ist die psychische Gewalt.“ Die ist zum Beispiel gegeben, wenn Kinder Zeugen von körperlicher Gewalt werden, wenn Eltern gegeneinander handgreiflich werden. Durch das neue „Hass im Netz“-Gesetz bekommen diese Kinder ab 1. Jänner 2021 Opferstatus und haben das Recht auf Prozessbegleitung. Eine Forderung, die die Möwe jahrelang auf ihrer Agenda hatte.

Beratungsangebote werden stärker in Anspruch genommen

Positiv wird angemerkt, dass 51 Prozent der Befragten angeben, sie würden Kinder- und Jugendhilfe verständigen, wenn sie bemerken, dass es einem Kind nicht gut geht.

Die aktuelle Pandemiesituation macht Kinderschützern große Sorgen, weil Kinder in der Isolation weniger Möglichkeit haben, sich Hilfe zu holen. Der Kontakt zu niedrigschwelligeren Angeboten wie Beratungen hat allerdings in den vergangenen Monaten stark zugenommen. Das zeigt, dass Kinder die Hilfsangebote immer besser kennen. Es melden sich immer mehr Kinder und Jugendliche selbst bei Polizei oder Jugendhilfe, wenn sie Gewalt ausgesetzt sind, sagt Möwe-Vizepräsidentin Jutta Falger. Sie ist auch Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung am Landesklinikum Mistelbach. „Im Spital sehen wir nur die Folgen der Gewalt, die Brüche, die Verbrennungen.“ Daher brauche es draußen ein starkes Netzwerk, das verhindere, dass Kinder überhaupt im Spital landen.